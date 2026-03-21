Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzungen und tätliche Angriffe bei Bundesligaspiel - Drei Polizeibeamte und drei Ordner wurden leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Allerpark

21.03.2026

Am Samstagnachmittag kam es vor dem Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SV Werder Bremen zu Angriffen auf Ordner und tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte. 10 Anhänger von Werder Bremen wurden vorläufig festgenommen.

Etwa eine dreiviertel Stunde vor dem Beginn des Spiels versuchte ein Gästefan nach der ersten Kontrolle im Zugangsbereich zum Gästeblock einen nicht zugelassenen Gegenstand in das Stadion zu bringen. Als er von Ordnern aufgehalten wurde, solidarisierten sich in dem Bereich befindliche Anhänger von Werder Bremen und griffen die Ordner massiv an. Dabei wurden drei Ordner verletzt. In der Folge wurden fünf Gästefans von den Ordnern festgehalten.

Einsatzkräfte der Polizei mussten zusätzlich in diesem Bereich einschreiten. Insgesamt kam es zu zehn vorläufigen Festnahmen durch Polizeibeamte. Die Beamten mussten mehrfach unmittelbaren Zwang anwenden.

Bei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte wurden drei Beamte leicht verletzt, sie sind aber weiterhin dienstfähig.

Zu weiteren verletzten Personen ist derzeit nichts bekannt.

Die Bremer Fanszene entschloss sich, den Gästeblock zu verlassen und verharrten auf der Treppe im Bereich des Ausgangs. Es war ihnen zu jedem Zeitpunkt möglich, den Gästeblock zu betreten, das Spiel zu verfolgen und/oder sich zu versorgen.

Zur Verhinderung weiterer Auseinandersetzungen sicherten Einsatzkräfte zunächst den Bereich des Gästeausgangs. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die festgenommenen Personen entlassen.

Nachdem die Einsatzkräfte den Ausgangsbereich verlassen hatten, verblieb die Fanszene aus eigenem Entschluss auf der Treppe.

Beim Verlassen des Stadiongeländes wurde durch Einsatzkräfte auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof ein Tatverdächtiger zu einem tätlichen Angriff erkannt. Die Person wurde durch Einsatzkräfte in der Gruppe vorläufig festgenommen. Es kam zum Einsatz unmittelbaren Zwanges. Zudem wurde die Fanszene kurzfristig aufgehalten.

Nach der Personalienfeststellung wurde der Tatverdächtige entlassen und die Fanszene ging weiter in Richtung Hauptbahnhof.

Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Landfriedensbruch, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand eingeleitet.

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