Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Handtaschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße

21.03.2026, 16:40 Uhr

Zu einem Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 91-jährigen Frau kam es am vergangenen Samstagnachmittag in Königslutter im Bereich der Rottorfer Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog die ältere Dame zunächst fußläufig von der Helmstedter Straße in die Rottorfer Straße ein. Sie überquerte dann die Straße auf die nördliche Fahrbahnseite in Richtung Einkaufszentrum. Dort näherte sich plötzlich ein Unbekannter, der ihr einen Rucksack aus der vorderen Ablage aus dem Rollator entwendete. Er rannte dann in Richtung Helmstedter Straße und dortiger Tankstelle davon. Die Seniorin machte auf sich aufmerksam, sodass ein bislang unbekannter Pkw anhielt. Nach einer kurzen Schilderung der Ereignisse nahm der Fahrer des Wagens die Verfolgung des flüchtigen Täters auf. Das Fahrzeug kehrte jedoch nicht zum Tatort zurück. Daher begab sich 91-Jährige dann zu einem Bekannten, der die Polizei rief.

Der Tatverdächtige war männlich, trug eine dunkelgraue Hose und hatte kurze, dunkle, lockige Haare.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

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