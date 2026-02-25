PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher durchsuchen Schützenhaus

Wipperdorf (ots)

In der Zeit von Montag 10 Uhr bis Dienstag 13 Uhr drangen derzeit Unbekannte gewaltsam in die Räume des Schützenvereins von Wipperdorf ein. Herbei wurden zwei Fenster erheblich beschädigt. I Gebäudeinneren wurden durch die Täter weitere Türen aufgebrochen und nach Wertgegenständen gesucht. Hier wurden Elektrogeräte im Wert von mehr als eintausend Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dessen werden Zügen gesucht, die angaben zur Tat und den Täter machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0047710

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

