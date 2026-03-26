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Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte entsorgen Ölreste - Polizei sucht Zeugen

Schöningen (ots)

Schöningen, L 652

20.03.2026

Am vergangenen Freitag kam es in Schöningen im Bereich der L 652 zwischen Hötensleben und dem Paläon zu einer illegalen Müllentsorgung. Die Polizei sucht Zeugen.

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte das Umweltdelikt am 20.03.2026, gegen 15:28 Uhr festgestellt werden. Vor Ort erkannten die Beamten eine Transporttasche, die mit einem Gemisch aus Altöl und Ölschlamm gefüllt war. Da die Tasche mehrere Beschädigungen aufwies, trat das Öl aus und zog sich über den Fuß- und Radweg. Durch die Straßenmeisterei erfolgten eine Reinigung und fachgerechte Entsorgung. Somit konnte eine weitere Ausbreitung der Umweltverschmutzung verhindert werden. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der L 652 haben, werden gebeten, sich bei Polizei Schöningen unter 05352/96830 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Robin Hoffmann
Telefon: (0)5361 4646 117
E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

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