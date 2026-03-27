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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Lange Straße

Hamm-Herringen (ots)

Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 26. März, in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr einen geparkten Opel auf der Lange Straße. Der Pkw wies Beschädigungen am vorderen linken Radkasten auf. Es entstand ein Sachschaden in einem Gesamtwert von zirka 1500 Euro.

Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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