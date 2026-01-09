PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

Hamminkeln (ots)

Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Dienstag, 13.01.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung.

Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 10:59

    POL-WES: Moers - Nachtrag: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

    Moers (ots) - Wir haben gestern über einen Verkehrsunfall berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6191629 Bei dem beteiligten Pkw kann gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Ford mit Moerser Städtekennung (MO) handelt. Ob es sich um das Model "Focus" handelt ist nicht bekannt. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:59

    POL-WES: Dinslaken - Mehrere Autos beschädigt, ein Wagen gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben von Dienstag auf Mittwoch im Umfeld der Straße Bärenkampallee mehrere Autos beschädigt. Sie versuchten, die Seitenscheibe eines Firmenwagens mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Der oder die Täter gelangten dadurch nicht in den Innenraum des Pkw. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi Q8. BH/260107-0800 In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren