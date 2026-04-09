Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, befuhr der 36-jährige Fahrer eines PKW in Saalfeld den Kreisverkehr in der Kulmbacher Straße/Bahnhofstraße. Hier musste er verkehrsbedingt halten. Das beachtete der hinter ihm fahrende 39-jährige Radfahrer zu spät und fuhr auf den PKW auf, dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Fahrradfahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 0,4 Promille. Ebenfalls positiv verlief der Drogenvortest. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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