Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenkontrolle im Hamburger Hauptbahnhof: Mann führt Messer mit sich und wird per Haftbefehl gesucht - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 26.03.2026 gegen 13:25 Uhr führte eine Streife der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Südsteg eine Personenkontrolle nach der Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover zum Mitführverbot von u.a. Messern im Hamburger Hauptbahnhof bei einem Mann (Alter: 26 Jahre) durch. Bei der Durchsuchung nach möglichen gefährlichen Gegenständen konnte ein Taschenmesser zugriffsbereit in einer getragenen Bauchtasche aufgefunden und sichergestellt werden.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war.

Der deutsche Staatsangehörige steht demnach im dringenden Verdacht, am 03.11.2025 in der Hamburger Innenstadt gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln unerlaubt Handel betrieben zu haben.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Gegen ihn wurde auf Grund des mitgeführten Messers ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

Informationen zur Allgemeinverfügung der Bundespolizeidirektion Hannover zum Mitführverbot von gefährlichen Werkzeugen, Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen sowie Messern aller Art im Hamburger Hauptbahnhof unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70246/6204846

WL

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