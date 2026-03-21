Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fehlender Fahrschein im ICE wird per Haftbefehl Gesuchtem zum Verhängnis - Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 20.03.2026 gegen 09:28 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 30 Jahre) im Hamburger Hauptbahnhof in einem am Bahnsteig (Gleis 14) stehenden ICE fest. Zuvor fuhr der kosovarische Staatsangehörige im ICE577 ohne eine gültige Bahnfahrkarte von Kiel nach Hamburg. Gegenüber einem Zugbegleiter konnte der "Fahrgast" keinen Fahrschein vorzeigen und wollte sich auch nicht ausweisen. In der Folge wurde eine Streife der Bundespolizei bei Einfahrt des ICE im Hamburger Hauptbahnhof angefordert.

Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen Eigentumsdelikten Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 500 Euro bislang nicht gezahlt und hatte sich der Strafvollstreckung entzogen. Jetzt hat der Mann noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen.

Der 30-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen dem Bundespolizeirevier im Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Der Beschuldigte gab in der Wache an den Fahrschein verloren zu haben und nicht zu wissen, wo dieser nun sei. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Straftatverdachts "Erschleichen von Leistungen" eröffnet. Die weiteren Ermittlungen werden dazu vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Der Gesuchte wurde nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen einer Haftanstalt zugeführt.

WL

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