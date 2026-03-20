Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Teedieb entwendet Tee im Wert von 342 EUR und flüchtet - 4 Tage später: Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

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Hamburg (ots)

Am 15.03.2026 gegen 15:29 Uhr soll nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg ein Mann (Alter: 40 Jahre) einen 1.1 m hohen Teeständer mit 36 Päckchen Tee im Wert von 342 EUR aus einer Tee-Filiale im Hamburger Hauptbahnhof entwendet haben. Anschließend soll der Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflohen sein.

Nach Beanzeigung des Diebstahls durch Mitarbeiter des Teelandens bei der Bundespolizei wurde eine Videosichtung durchgeführt. Dabei konnten die Tathandlung sowie die Flucht erkannt und bestätigt werden. Mit den erstellten Fahndungsbildern erkannten eingesetzte Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg im Hamburger Hauptbahnhof auf dem Südsteg am 19.03.2026 gegen 18:06 Uhr den Tatverdächtigen wieder und nahmen ihn fest.

Der litauische Tatverdächtige wurde dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt. Ein Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Person fest. Gegen den Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls in diesem Sachverhalt geführt.

Eine Durchsuchung des Tatverdächtigen führte nicht zum Auffinden des Stehlgutes. Der Aufenthaltsort des Teeständers ist somit weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Bei weiterführenden Ermittlungen konnten zwei weitere Diebstähle vom 17.03.2026 sowie vom 19.03.2026 dem Tatverdächtigen zugeordnet werden. Hierbei hatte er aus einer Parfümerie im Hamburger Hauptbahnhof jeweils Parfüm entwendet. Am 17.03.2026 entwendete er Parfüm im Wert von 59.90 EUR, am 19.03.2026 Parfüm im Wert von 119.80 EUR.

Durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde auf eine Haftzuführung zur Untersuchungsanstalt entschieden.

Hinweis:

Bei dem angehangenen Bild handelt es sich nicht um den gestohlenen Verkaufsständer, sondern um ein Vergleichsbild auf der Tee-Filiale. Weitere Bilder stehen nicht zur Verfügung.

WL

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