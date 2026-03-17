Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburger Hauptbahnhof: Mutmaßlicher Brezel-Dieb wurde bereits per Haftbefehl gesucht- Sehr kostengünstiges Diebesgut (Wert 1,49 Euro) wurde Gesuchtem zum Verhängnis-

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Hamburg (ots)

Am 15.03.2026 gegen 18.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.25) nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl in der Wandelhalle im Hauptbahnhof fest. Zuvor beobachtete ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes den Mann, wie er sich eine Tüte Salzbrezeln in die Jackentasche steckte und das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen verlassen wollte. Bis zum Eintreffen einer angeforderten Streife der Bundespolizei, konnte der Beschuldigte vor Ort festgehalten werden. Das Diebesgut wurde in der Jackentasche aufgefunden und dem Mitarbeiter des Geschäfts wieder übergeben. Die Überprüfung der Personalien des 25-Jährigen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme.

"Seit Anfang Dezember 2025 wurde der wegen Diebstahlsdelikten und Unterschlagung Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der Mann war untergetaucht und hatte eine geforderte Geldstrafe von 600, 00 Euro bislang nicht gezahlt. Jetzt hat der Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen zu verbüßen."

Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest; anschließend wurde der lettische Staatsangehörige einer Haftanstalt zugeführt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

"RC"

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