Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Einsatz der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich zur Begegnung in der 1. Bundesliga Hamburger SV - 1. FC Köln-

Hamburg (ots)

Die mit Kräften der Bundesbereitschaftspolizei Ratzeburg sowie mit Kräften der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit verstärkte Bundespolizeiinspektion Hamburg war am 14.03.2026 im Rahmen einer besonderen Aufbauorganisation (BAO) mit rund 70 Einsatzkräften der Bundespolizei zur Fußballspielbegegnung Hamburger SV - 1. FC Köln im bahnpolizeilichen Bereich im Einsatz.

"Die besondere Herausforderung bestand für die Einsatzkräfte der Bundespolizei darin, ein Aufeinandertreffen oder eine Vermischung der Fangruppierungen im bahnpolizeilichen Bereich zu verhindern, da das Fanverhältnis zwischen den relevanten Szenen als "feindschaftlich" eingestuft wurde."

Im Volksparkstadion waren nach hiesigem Sachstand über 57.000 Zuschauer. In der Anreisephase nutzten über 25.000 HSV-Fans den ÖPNV, um überwiegend über die S-Bahnhöfe Stellingen, Othmarschen und Eidelstedt sowie den Hamburger Fernbahnhöfen das Stadion zu erreichen. Über 400 Fans des 1. FC Köln reisten mit DB-Zügen über den Hamburger Hauptbahnhof an. Unter bundespolizeilichen Lenkungs- und Überwachungsmaßnahmen nutzten die Fans zur weiteren Fahrt den ÖPNV bis zum Stadion.

"Nach Spielende mussten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der DB - Sicherheit zeitweise im S-Bahnhof Stellingen gefahrenabwehrend den Zugang sperren, um eine Überfüllung des Bahnsteiges zu verhindern."

Die An- und Abreisephase verlief im bahnpolizeilichen Bereich der Bundespolizei überwiegend störungsfrei. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei gab es keine besonderen Vorkommnisse.

"Das taktische Sicherheitskonzept der Bundespolizei im bahnpolizeilichen Bereich in Hamburg ging vollends auf. Die Zusammenarbeit mit Einsatzkräften der Hamburger Polizei und DB-Sicherheitskräften verlief auch in diesem Einsatz wiederholt sehr gut."

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg ist heute telefonisch ab 08:00 Uhr erreichbar.

"RC"

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