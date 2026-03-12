Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: Koffer im Wert von 3.600 Euro entwendet - Quattro-Streife nimmt Tatverdächtige nach Fahndungsmaßnahmen fest

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll es am 10.03.2026 gegen 23:40 Uhr in einem Schnellrestaurant im Hamburger Hauptbahnhof zu einem Diebstahl eines Reisekoffers gekommen sein.

Ein 18-jähriger Franzose soll seinen Koffer, in dem sich hochpreisige Kleidung und 500 Euro Bargeld befunden haben sollen, kurzzeitig unbeaufsichtigt stehen lassen und sich dann entfernt haben. Als er nach etwa zwei Minuten zu seinem Platz zurückkam, sei der Koffer bereits entwendet gewesen. Der 18-Jährige erstattete umgehend Strafanzeige im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof.

Im Rahmen einer durchgeführten Videoauswertung konnte eine Person festgestellt werden, die mutmaßlich den Koffer entwendete. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zunächst nicht zur Feststellung dieser tatverdächtigen Person. Nach gezielter Fahndung konnte die Tatverdächtige am 11.03.2026 gegen 06:55 Uhr durch die Quattro-Streife im Steindamm wiedererkannt und vorläufig festgenommen werden.

Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde die 35-jährige ukrainische Staatsangehörige dem Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof zugeführt. Im Rahmen der Durchsuchung wurden Teile des Stehlguts (zwei T-Shirts und zwei Paar Schuhe) aufgefunden und dem Geschädigten ausgehändigt, der durch die Beamten kontaktiert worden war. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Frau fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die polizeilich wegen Eigentumsdelikten einschlägig bekannte Tatverdächtige über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt zur Haftprüfung zugeführt.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg rät: Lassen sie Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt in Bahnhöfen stehen. Gepäckdiebe nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um unbeaufsichtigtes Gepäck zu entwenden und an die darin befindlichen Wertgegenstände zu gelangen. Machen Sie es Gepäck- und Taschendieben nicht zu einfach und seien Sie wachsam. Kostenlose Präventionshinweise unter www.bundespolizei.de

RH

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell