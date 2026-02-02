Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brandereignis in Industriebetrieb

Oberhausen (ots)

Im heutigen Mittagsbereich kam es gegen 13:50 Uhr in der Produktion eines im Bereich "Zum Eisenhammer" ansässigen Industrieunternehmens, das Produkte für die Stahl- und Eisenindustrie herstellt, zu einem Brandereignis. In einem lokal begrenzten Bereich geriet Isoliermaterial in Brand.

Mitarbeitende des Unternehmens leiteten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 erste Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und größerer Schaden vermieden werden.

Die Feuerwehr löschte das betroffene Isoliermaterial mit einem Trupp unter Atemschutz, trug es anschließend ab und führte eine Nachkontrolle durch. Nach rund einer Stunde waren alle Maßnahmen abgeschlossen.

Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

