FW-OB: Rauchentwicklung in Keller - Feuerwehr in der Altstadt im Einsatz

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen (01.02.2026) wurde die Feuerwehr Oberhausen kurz nach 8 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Keller an der Paul-Reusch-Straße in der Oberhausener Altstadt alarmiert. Ein Anrufer hatte eine Verrauchung bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt.

Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 rückte umgehend zur Einsatzstelle aus. Vor Ort stellte sich eine leichte Rauchentwicklung im Kellergeschoss des Gebäudes heraus. Zwei Einsatzkräfte gingen sofort unter Atemschutz in den Keller vor, um die Ursache zu erkunden.

Das Feuer konnte schnell im Bereich eines Auffanggefäßes eines Müllschluckers gefunden und gelöscht werden. Anschließend war eine aufwendige Entrauchung der angrenzenden Tiefgarage erforderlich, da sich dort Rauch angesammelt hatte.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 18 Einsatzkräften rund 60 Minuten im Einsatz.

