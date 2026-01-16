Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung nach Ruhestörung

Weimar (ots)

Ein 40-Jähriger Hausmeister, eines Hauses in der Weimarer Innenstadt, begab sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Gebäude um gegen Ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung vorzugehen. Dazu klingelte er an der betreffenden Wohnung. Als es zum Gespräch mit dem Lärmverursacher kommt, hält dieser mit den Händen auf den Rücken ein Messer. Der 46-Jähriger forderte den Hausmeister auf zu gehen und stach dann plötzlich mehrfach in dessen Richtung. Dabei wurde der 40-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. Nachdem der Verdächtige die Tür geschlossen hatte, wurde auch die Musik leiser gestellt. Es wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

