FW-OB: Wartungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen - uneingeschränkte Erreichbarkeit wiederhergestellt

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen informiert, dass die geplanten Wartungsarbeiten erfolgreich und ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen wurden.

Alle betroffenen Rufnummern sind ab sofort wieder vollständig und uneingeschränkt erreichbar. Dies gilt sowohl für die Amtsleitung (0208-8585-1) als auch für die Krankentransportnummer 19222.

Der Notruf 112 war und ist selbstverständlich jederzeit uneingeschränkt erreichbar.

Die Feuerwehr Oberhausen bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis.

