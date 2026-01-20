PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wartungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen - uneingeschränkte Erreichbarkeit wiederhergestellt

  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen informiert, dass die geplanten Wartungsarbeiten erfolgreich und ohne besondere Vorkommnisse abgeschlossen wurden.

Alle betroffenen Rufnummern sind ab sofort wieder vollständig und uneingeschränkt erreichbar. Dies gilt sowohl für die Amtsleitung (0208-8585-1) als auch für die Krankentransportnummer 19222.

Der Notruf 112 war und ist selbstverständlich jederzeit uneingeschränkt erreichbar.

Die Feuerwehr Oberhausen bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

