Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:13 Uhr, wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Kellerbrand auf der Beckerstraße alarmiert. Zu dem Zeitpunkt waren bereits mehrere Anrufe bei der Feuerwehrleitstelle eingegangen. Aufgrund der starken Verrauchung des Treppenhauses konnte ein Teil der Bewohner die Wohnungen nicht mehr selbständig verlassen und musste mithilfe der Drehleiter gerettet werden. Das Feuer im Keller konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften ca. 2 Std. im Einsatz.

