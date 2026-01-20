Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Geplante Wartungsarbeiten - mögliche Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit

Oberhausen (ots)

Die Feuerwehr Oberhausen informiert, dass es heute ab ca. 17:00 Uhr im Zuge geplanter Wartungsarbeiten zu Einschränkungen oder einem vorübergehenden Ausfall der telefonischen Erreichbarkeit kommen kann. Betroffen sein können:

- die Amtsleitung unter 0208 - 8585 - 1 - in Ausnahmefällen auch die Krankentransportnummer 19222

Die zuvor angekündigten Maßnahmen wurden im Laufe des Tages vorbereitet. Stand 16:10 Uhr sind die Vorarbeiten abgeschlossen, sodass die eigentlichen Wartungsarbeiten nun ab 17:00 Uhr beginnen können.

Wichtig:

Der Notruf 112 ist jederzeit und uneingeschränkt erreichbar und steht der Bevölkerung in allen Notfällen ohne Einschränkung zur Verfügung. Sobald die Wartungsarbeiten beendet sind und alle Rufnummern wieder wie gewohnt erreichbar sind, wird die Feuerwehr Oberhausen die Öffentlichkeit umgehend informieren.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell