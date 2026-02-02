Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehr befreit eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall

Oberhausen (ots)

Am heutigen Morgen wurde die Feuerwehr Oberhausen um 7:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oranienstraße im Stadtteil Schmachtendorf alarmiert. Nach ersten Meldungen war eine Person unter einem Fahrzeug eingeklemmt.

Der daraufhin entsandte Rüstzug der Feuer- und Rettungswache 2 traf kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Das beteiligte Fahrzeug wurde zunächst gegen weitere Bewegungen gesichert. Parallel dazu leiteten die Einsatzkräfte eine Rettung der eingeklemmten Person ein. Zur Anhebung des Fahrzeugs kamen Lufthebekissen zum Einsatz.

Nach der erfolgreichen Befreiung erfolgte die notärztliche Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 22 Einsatzkräften für etwa eine Stunde im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell