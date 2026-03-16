Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Erschleichen von Leistungen: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Hamburg (ots)

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg soll ein 57-jähriger kubanischer Staatsangehöriger am 15.03.2026 gegen 14:05 Uhr ohne Bahnfahrkarte in der S5 vom Haltepunkt Reeperbahn zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren sein. Da er sich gegenüber Sicherheitsdienstmitarbeitern der S-Bahn nicht ausweisen konnte, wurde die Bundespolizei zu diesem Sachverhalt angefordert.

Gegenüber der eingesetzten Quattro-Streife machte der Tatverdächtige zunächst mündliche Angaben zu seiner Person. Ein Datenabgleich mit den polizeilichen Fahndungs- und Auskunftssystemen verlief negativ. Daraufhin wurde der Mann zur Feststellung seiner Personalien der gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und Landespolizei am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt.

Eine Überprüfung mittels Fingerabdrücken ergab die korrekten Personalien des Mannes. Zudem stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Er steht demnach im dringenden Verdacht, im November 2025 in einer Hotellobby in Hamburg eine Jacke mitsamt Smartphone entwendet zu haben, um den Inhalt für sich zu verwerten. Aufgrund von Fluchtgefahr erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert. Wegen des Fahrens ohne Bahnfahrkarte wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Zudem wurde wegen der falschen Namensangabe ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg.

RH

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