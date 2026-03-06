Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eine Stadt, ein Sicherheitsgedanke - Polizei und Stadt Ludwigshafen im Austausch

Bild-Infos

Download

Ludwigshafen (ots)

Eine Stadt - ein Sicherheitsgedanke. Unter dieser Leitidee kamen am 25. Februar 2026 Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Ludwigshafen sowie der Stadtverwaltung Ludwigshafen zu einem Runden Tisch zusammen. Neben der Leiterin der Polizeidirektion Ludwigshafen, Polizeidirektorin Jacqueline Schröder, nahmen u.a. auch die Leitungen der Polizeiinspektionen 1 und 2 sowie der persönliche Referent des Oberbürgermeisters der Stadt Ludwigshafen, Alexander Weih, an dem Treffen teil.

Ziel des Zusammenkommens ist es, polizeiliche, städtische sowie städtebauliche Maßnahmen eng miteinander abzustimmen und so sicherheitsrelevante Themen in Ludwigshafen frühzeitig zu erkennen, gemeinsam zu bewerten und abgestimmte Maßnahmen zu entwickeln. Dabei spielen nicht nur statistische Daten eine Rolle, sondern auch die subjektive Wahrnehmung in der Bevölkerung. Ludwigshafen ist seit Jahren die zweitsicherste Stadt unter den Oberzentren in Rheinland-Pfalz und in der Gesamtschau schätzen wir die objektive Sicherheitslage in der Stadt als gut ein.

Gleichwohl können Rohheitsdelikte, wie z.B. Raubstraftaten, Körperverletzungsdelikte, Nötigung und Bedrohung das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stark beeinträchtigen. Insbesondere bei den polizeilich erfassten Rohheitsdelikten ist die Aufklärungsquote im Stadtgebiet Ludwigshafen seit Jahren sehr hoch. In den vergangenen Jahren konnte dank gründlicher und konsequenter Ermittlungsarbeit in über 85 Prozent aller Fälle ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Der Runde Tisch wird künftig regelmäßig tagen und als feste Austauschplattform dienen, um die langjährigen Netzwerke zwischen Polizei und Stadtverwaltung weiter zu stärken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell