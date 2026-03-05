PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Klar im Kopf - Klar im Spiel" - Aktionstag beim Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 8. März

Ludwigshafen (ots)

"Wir gemeinsam für LU!" Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweitbundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

In der aktuellen Präventionskampagne wollen die Kooperationspartner auf die Gefahren von Drogen, wie z. B. Alkohol und Cannabis aufmerksam machen. Ziel der Initiative ist es, insbesondere junge Menschen in Ludwigshafen für die Risiken und Konsequenzen von Suchtmitteln zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang damit zu befähigen.

Höhepunkt der Kampagne, die bereits seit Jahresbeginn läuft, ist der Aktionstag beim Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 08.03.2026 in der Eberthalle. Anwurf des Spiels gegen die SG BBM Bietigheim ist um 17 Uhr. Die Halle öffnet bereits um 15:30 Uhr.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Informationsangebot mit vielen Mitmachaktionen von Polizei, Suchthilfenetzwerk und Gemeindepsychiatrie der Stadt Ludwigshafen, des Regionalen Arbeitskreises Suchtprävention, vom Haus der Diakonie Ludwigshafen, der Krankenkasse "Pronova BKK" und des Grünstadter Start Ups "DropDetective".

Interessierte erhalten wertvolle Informationen zum Thema Suchtprävention, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und können ihr Wissen in einem Quiz testen oder im Rauschbrillenparcours die Auswirkungen von Drogen erfahren.

Polizei, Suchthilfen und Eulen Ludwigshafen setzen mit dieser Kampagne ein klares Zeichen: Suchtprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden kann.

Mehr Informationen zum Thema Drogen und Suchtprävention sowie zu den Kooperationspartnern finden Sie auf unserer Homepage: https://s.rlp.de/WkivWbe .

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Kooperationsprojekts: https://s.rlp.de/usa5B

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:50

    POL-PPRP: Verkehrskontrollen in der Kanalstraße

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 04.03.2026, führten Polizeikräfte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Verkehrskontrollen in der Kanalstraße durch. Innerhalb einer Stunde ahndeten die Einsatzkräfte fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie drei Verstöße wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten in fünf Fällen Mängel an ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:49

    POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es in der Dessauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Dessauer Straße in Fahrtrichtung Kanalstraße. Auf Höhe der Hausnummer 39 befand sie sich in einer durch parkende Fahrzeuge verursachten Engstelle, als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen SUV ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:22

    POL-PPRP: Violine an Haltestelle gestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (4.3.2026) stahl eine bislang unbekannte Täterin einer 36-jährigen Frau gegen 18:25 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Berliner Platz ihre Violine mitsamt Tragetasche. Laut Zeugen stieg die mutmaßliche Täterin mit ihren zwei Töchtern und der Violine anschließend in die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Rheingönheim. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Hinweise zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren