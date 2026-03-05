Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Klar im Kopf - Klar im Spiel" - Aktionstag beim Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 8. März

Ludwigshafen (ots)

"Wir gemeinsam für LU!" Unter diesem Motto machen sich die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handball-Zweitbundesligist Eulen Ludwigshafen seit 2021 gemeinsam für die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen stark.

In der aktuellen Präventionskampagne wollen die Kooperationspartner auf die Gefahren von Drogen, wie z. B. Alkohol und Cannabis aufmerksam machen. Ziel der Initiative ist es, insbesondere junge Menschen in Ludwigshafen für die Risiken und Konsequenzen von Suchtmitteln zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang damit zu befähigen.

Höhepunkt der Kampagne, die bereits seit Jahresbeginn läuft, ist der Aktionstag beim Heimspiel der Eulen Ludwigshafen am 08.03.2026 in der Eberthalle. Anwurf des Spiels gegen die SG BBM Bietigheim ist um 17 Uhr. Die Halle öffnet bereits um 15:30 Uhr.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Informationsangebot mit vielen Mitmachaktionen von Polizei, Suchthilfenetzwerk und Gemeindepsychiatrie der Stadt Ludwigshafen, des Regionalen Arbeitskreises Suchtprävention, vom Haus der Diakonie Ludwigshafen, der Krankenkasse "Pronova BKK" und des Grünstadter Start Ups "DropDetective".

Interessierte erhalten wertvolle Informationen zum Thema Suchtprävention, Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und können ihr Wissen in einem Quiz testen oder im Rauschbrillenparcours die Auswirkungen von Drogen erfahren.

Polizei, Suchthilfen und Eulen Ludwigshafen setzen mit dieser Kampagne ein klares Zeichen: Suchtprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam erfolgreich bewältigt werden kann.

Mehr Informationen zum Thema Drogen und Suchtprävention sowie zu den Kooperationspartnern finden Sie auf unserer Homepage: https://s.rlp.de/WkivWbe .

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Kooperationsprojekts: https://s.rlp.de/usa5B

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell