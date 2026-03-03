Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Frau nach Fluchtversuch und Diebstahl eines E-Scooter festgenommen

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht eine 36-Jährige Frau festgenommen, die aus einer Justizvollzugsanstalt entwichen war. Die schwangere Frau machte falsche Angaben zu ihren Personalien und versuchte mit einem gestohlenen E-Scooter einer Kontrolle zu entkommen.

Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen, kontrollierten Bundespolizisten gegen 20:50 Uhr am Bahnhof Bad Bentheim eine 36-jährige Frau und ihren 46-jährigen Begleiter. Das Paar war zuvor mit einem grenzüberschreitend verkehrenden Zug aus den Niederlanden eingereist.

Bei dem 46-jährigen Polen wurden bei der Kontrolle rund sechs Gramm Haschisch gefunden und beschlagnahmt. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Die 36-jährige Frau hatte keine Ausweisdokumente dabei und machte im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle zunächst falsche Angaben zu ihrer Identität. Wie sich später herausstellte, wollte die Polin damit offenbar verschleiern, dass sie vor kurzem von ihrem Freigang nicht in die Justizvollzugsanstalt (JVA) zurückgekehrt war. Dort muss sie aus einer Verurteilung wegen diverser Diebstahlsdelikte noch 34 Tage einer Ersatzfreiheitstrafe verbüßen.

Während der Kontrolle am Bahnsteig gab die 36-Jährige mit Hinweis auf ihre Schwangerschaft an, dringend eine Toilette aufsuchen zu müssen. Diese Vorwand nutzte sie, um sich den weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Feststellung ihrer Identität zu entziehen. Nach Bekanntwerden der wahren Personalien und des Entweichens aus der JVA bei ihrem Freigang wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der Fahndung konnte eine Streifenbesatzung die Frau später auf der L 39 zwischen Schüttorf und Salzbergen antreffen und vorläufig festnehmen. Zu dem Zeitpunkt war sie mit einem E-Scooter unterwegs, den sie zuvor in Bad Bentheim gestohlen hatte.

Die 36-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der entwendete E-Scooter wurde sichergestellt und heute Vormittag wieder an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell