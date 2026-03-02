Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 26-Jährigen bei Grenzkontrolle fest
Bad Bentheim (ots)
Die Bundespolizei hat am Samstag einen international gesuchten 26-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lagen gleich zwei europäische Haftbefehle zur Auslieferung an die polnischen Behörden vor.
Bundespolizisten hatten den Mann im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.
Bei der Überprüfung der Personalien des 26-jährigen Polen stellte sich heraus, dass gegen ihn gleich zwei europäische Haftbefehle existieren. Dem Mann werden mehrere Körperverletzungsdelikte sowie Betrug vorgeworfen.
Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er am Sonntag einem Richter am Amtsgericht Lingen vorgeführt und die vorläufige Festhalteanordnung erlassen. Im Anschluss wurde der 26-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Polen übernommen.
