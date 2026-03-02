Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Für fünfzehn Tage ins Gefängnis - Gesuchter 45-Jähriger von Bundespolizei festgenommen

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 45-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Jetzt muss er für fünfzehn Tage ins Gefängnis.

Der 45-Jährige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Bus aus den Niederlanden nach Deutschland. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten den Bus gegen 00:20 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle des 45-jährigen Polen stellten die Beamten fest, dass der Mann mit Haftbefehl von der Justiz gesucht wurde. Aus einer Verurteilung wegen Diebstahl musste er noch eine Geldstrafe von 300 Euro bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen verbüßen. Da der Mann den offenen Geldbetrag nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus interessierte sich die Staatsanwaltschaft für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den Mann gleich zweimal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell