Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zugreisender mit Heroin erwischt

BPOL-BadBentheim: Zugreisender mit Heroin erwischt
Bad Bentheim (ots)

Eine größere Menge an Heroin hatte ein 36-jähriger Reisender dabei, als er gestern Abend im Bahnhof Bad Bentheim von Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen hatten Bundespolizisten einen aus den Niederlanden kommenden Reisezug gegen 22:00 Uhr beim Halt im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten einen 36-jährigen Deutschen mit rund 21 Gramm Heroin. Die Drogen hatten einen Straßenverkaufswert von 910 Euro. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Mann ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim
Pressestelle
Jan Veldhuis
Telefon: 05924 7892-1010
E-Mail: pressestelle.badbentheim@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell

