Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Zug vermutlich mit Steinen beworfen

Norden (ots)

Gestern Abend wurde ein Regionalexpress vermutlich mit Steinen beworfen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21:28 Uhr. Nach Ausfahrt Bahnhof Norden gab der Triebfahrzeugführer an, einen lauten Schlag gehört zu haben. Mit einem gehörigen Schrecken setzte er jedoch seine Fahrt zunächst fort. Bei Eintreffen im Bahnhof Norddeich Mole stellte der Lokführer einen etwa zwei Zentimeter großen Einschlag an der Frontscheibe fest.

Die Bundespolizei hat in diesem Fall strafrechtliche Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei in Emden unter 04921 95959-0 entgegen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen im Bereich der Bahnanlagen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

