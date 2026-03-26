PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: "Rauchender" Mann per Haftbefehl gesucht - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 25.03.2026 gegen 14:18 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei ein im Hamburger Hauptbahnhof rauchender Mann (Alter: 31 Jahre) auf. Die Präsenzstreife der Bundespolizei machte den deutschen Staatsangehörigen auf die Einhaltung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes aufmerksam. Der Mann zeigte sich umgehend uneinsichtig.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Neumünster zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er steht demnach im dringenden Verdacht, am 12.10.2023 in Norderstedt einen schweren Raub begangen zu haben. Dabei soll er mit weiteren Tätern gemeinschaftlich u.a. Bargeld bei einem Geschädigten in dessen Wohnung geraubt haben. Bei der Tathandlung sollen die Täter den Geschädigten mit dem Einsatz eines mitgeführten und vorgezeigten gefährlichen Werkzeuges bedroht haben.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren