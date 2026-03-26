Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hauptbahnhof: "Rauchender" Mann per Haftbefehl gesucht - Festnahme und Haftzuführung durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 25.03.2026 gegen 14:18 Uhr fiel einer Streife der Bundespolizei ein im Hamburger Hauptbahnhof rauchender Mann (Alter: 31 Jahre) auf. Die Präsenzstreife der Bundespolizei machte den deutschen Staatsangehörigen auf die Einhaltung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes aufmerksam. Der Mann zeigte sich umgehend uneinsichtig.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Neumünster zur Festnahme ausgeschrieben war.

Er steht demnach im dringenden Verdacht, am 12.10.2023 in Norderstedt einen schweren Raub begangen zu haben. Dabei soll er mit weiteren Tätern gemeinschaftlich u.a. Bargeld bei einem Geschädigten in dessen Wohnung geraubt haben. Bei der Tathandlung sollen die Täter den Geschädigten mit dem Einsatz eines mitgeführten und vorgezeigten gefährlichen Werkzeuges bedroht haben.

Aufgrund von Fluchtgefahr erließ eine Richterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der Gesuchte wurde dem Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte zudem ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde er in die Untersuchungshaftanstalt eingeliefert.

WL

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