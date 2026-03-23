Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260323.1 Kiel: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind in der Kaistraße

Kiel (ots)

Samstagabend stieß ein PKW in der Kieler Kaistraße mit einem 12-jährigen Mädchen zusammen. Das Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen.

Am 21.03.2026, gegen 20:05 Uhr, überquerte das 12 Jahre alte Mädchen zu Fuß die Kaistraße, im Bereich der dortigen Ampelanlage, einige Meter hinter der Gablenzbrücke. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer der aus Richtung Gaarden gefahren kam, erfasste das Mädchen mit seinem PKW der Marke VW, nachdem es zuvor von der Mittelinsel auf die Fahrbahn getreten war.

Das Mädchen erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Kieler Krankenhaus. Der PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ampelanlage gewährleistet an dieser Stelle grundsätzlich nicht das Queren der Kaistraße für Fußgänger. Der Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Mädchen habe sich kurz nachdem Umschalten der Ampel von Rot auf "Aus" ereignet.

Eine Streifenwagenbesatzung des Wasserschutzpolizeireviers Kiel, die wenig später auf den Unfall zukam, nahm den Sachverhalt am Unfallort auf. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Polizeibezirksrevier Kiel.

Magnus Gille

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