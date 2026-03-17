Polizeidirektion Kiel

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Kreis Plön: Bilanz der Roadpol Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Ablenkung und Gurt

Kiel / Kreis Plön (ots)

Zwischen dem 09.03. und 15.03.2026 führten Einsatzkräfte der Polizeidirektion Kiel im gesamten Zuständigkeitsbereich verstärkt Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen der Roadpol-Kontrollwochen finden mehrmals jährlich Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. In der vergangenen Woche hatte die europaweit abgestimmte Aktion das Thema Seatbelt, also die Überwachung der Gurtpflicht im Fokus. Darüber hinaus setzte die Polizeidirektion mit der Überwachung der Handynutzung am Steuer einen eigenen Schwerpunkt.

Die Nutzung moderner Technik und die damit einhergehende Ablenkung während der Teilnahme am Straßenverkehr erhöht das Unfallrisiko erheblich. Die Bekämpfung von Unfallursachen ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 1.765 Fahrzeuge und stellten dabei fest, dass 165 Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren. Das Handy wurde von 197 Fahrzeugführenden genutzt. Die Beamtinnen und Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen führten die Einsatzkräfte eine Vielzahl von Gesprächen, um die Verkehrsteilnehmer über die Gefahren aufzuklären, die durch Ablenkungen im Straßenverkehr entstehen können.

Im Verlaufe der Kontrollen stellten die Einsatzkräfte eine Reihe weiterer Verstöße fest. In acht Fällen nutzten Personen ihre Fahrzeuge trotz fehlender Pflichtversicherung. Fünf Fahrzeugführer waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. In drei Fällen bestand der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr. In allen Fällen leiteten die Beamten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

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