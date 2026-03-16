Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260316.2 Schwentinental - Festnahme nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Schwentinental (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Samstag (14.03.26) kam es in Schwentinental in der Heimstättenstraße zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Polizeiliche Einsatzkräfte nahmen unmittelbar nach der Tat eine Personen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter des Amtsgerichts Kiel noch am Samstag gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl.

Am Samstagmorgen gegen 6:05 Uhr kam es zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl im Heimstättenweg. Ein 36- jähriger Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft stieg in ein Einfamilienhaus ein. Die Bewohnerin überrascht den Tatverdächtigen noch im Gebäude. Dieser flüchtete mit den entwendeten Sachen aus dem Haus.

Einsatzkräfte des 4. Polizeirevier Kiel nahmen einen im unmittelbaren Nahbereich befindlichen Tatverdächtigen fest. Dieser führte die gestohlenen Gegenstände mit sich. Anhand der polizeilichen Ermittlungen vor Ort verdichtete sich der Tatverdacht.

Daraufhin wurde der festgenommenen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, kam der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt.

Die zuständige Kriminalpolizeistelle Plön hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen des Verdachts Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

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