Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260317.1 Eckernförde: Festnahme des Tatverdächtigen

Untersuchungshaft - Folgemeldung zu 260312.1, 260313.1, 260313.2 und 260316.1

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom Mittwoch, 11. März 2026, im Bereich Sauersgang in Eckernförde hat die Polizei gestern Nachmittag einen 23-jährigen Deutschen festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft führten zur Identifizierung eines 23-jährigen Mannes. Gestern gegen 16 Uhr nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen in Bremen fest. Gegen ihn besteht der dringende Tatverdacht des Totschlags zum Nachteil des Jugendlichen.

Polizeikräfte führten den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel gestern am späten Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bremen vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 23-Jährige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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