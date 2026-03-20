Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260320.1 Eckernförde: Entlassung des Tatverdächtigen aus Untersuchungshaft - Folgemeldung zu 260312.1, 260313.1, 260313.2, 260316.1 und 260317.1

Eckernförde (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Der bislang in Untersuchungshaft befindliche Tatverdächtige ist gestern aus der Haft entlassen worden. Im Zuge der fortlaufenden Ermittlungen haben sich Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen ergeben. Er hat für die Tatzeit ein Alibi angegeben, dass nach Überprüfungen durch die Mordkommission zutreffen dürfte.

Maßgebliches Beweismittel gegen den Mann ist die Tatsache gewesen, dass auf seinen Namen der gesuchte weiße Golf angemietet worden war. Auch deckte sich sein Erscheinungsbild mit der von Zeugen abgegebenen Täterbeschreibung. Nach den weiteren Ermittlungen ist allerdings möglich, dass der Pkw von Dritten unter Verwendung des Namens und Ausweises des 23-jährigen angemietet worden war.

Aufgrund dieser Ermittlungsergebnisse besteht gegen den Mann kein dringender Tatverdacht mehr, der Voraussetzung für die Untersuchungshaft ist. Daher hat die Staatsanwaltschaft die Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt veranlasst und die Aufhebung des Haftbefehls beim Amtsgericht Kiel beantragt.

Die Ermittlungen werden weiterhin mit Nachdruck durch das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel geführt.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

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