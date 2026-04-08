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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand in Lagerhalle - zwei Personen verletzt

Pößneck (ots)

Am Dienstag, dem 07.04.2026 gegen 11.30 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand in einer Lagerhalle eines Elektrounternehmens in der Weidenäckerstraße in Pößneck. Eine Absuaganlge geriet in Brand. Die Anlage wurden dadurch beschädigt. Zudem wurden zwei Mitarbeiter leicht verletzt. Diese brachten die Absauganlage aus der Halle und leiteten erste Löschmaßnahmen ein. Der entsendende Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Aufgrund der bisherigen Erkentnisse, geht die Polizei von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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