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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von Messingspäne - Zeugen gesucht

Schalkau (ots)

Im Zeitraum von Ostermontag, dem 6. April, bis zum Dienstagmorgen, dem 7. April, kam es in der Eisfelder Straße in Schalkau zu einem Diebstahl von rund 500 Kilogramm Messingspäne. Bislang unbekannte Täter entwendeten die Metallspäne auf derzeit nicht bekannte Art und Weise. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eisfelder Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg unter Angabe der Vorgangsnummer 0084768 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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