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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Offensichtlich nicht nur unter Einfluss berauschender Mittel, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr eine 33-Jährige mit einem Seat die Alfred-Ley-Straße. Der am gestrigen Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführte Drogenvortest bei der Seat-Fahrerin, zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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