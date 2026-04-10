LPI-GTH: Berauscht
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Offensichtlich nicht nur unter Einfluss berauschender Mittel, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, befuhr eine 33-Jährige mit einem Seat die Alfred-Ley-Straße. Der am gestrigen Abend im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführte Drogenvortest bei der Seat-Fahrerin, zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell