LPI-GTH: Berauscht

Westhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Auf der B247 zwischen Warza und Westhausen blieb heute Morgen ein Lkw liegen, sodass ein 69-jähriger Opel-Fahrer sowie eine 70-jährige Fahrerin eines Mitsubishi die Verkehrsstörung zu umfahren beabsichtigten. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 69-Jährige wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu ...

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