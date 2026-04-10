LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Altenfeld (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern Nachmittag wurde ein Fahrzeugführer eines Audi in der Bergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Zudem war der Audi-Fahrer 17 Jahre alt und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
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