LPI-GTH: Kollision mit Hauswand
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 72-jährige Fahrerin eines Opel befuhr heute Morgen ein Firmengelände in der Ichtershäuser Straße. Bei einem Rangiervorgang kollidierte die Frau mit einer dort befindlichen Hauswand. Die 72-Jährige und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie der Hauswand entstanden Schäden von jeweils circa 5.000 Euro. (jd)
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