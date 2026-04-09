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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Hauswand

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Eine 72-jährige Fahrerin eines Opel befuhr heute Morgen ein Firmengelände in der Ichtershäuser Straße. Bei einem Rangiervorgang kollidierte die Frau mit einer dort befindlichen Hauswand. Die 72-Jährige und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie der Hauswand entstanden Schäden von jeweils circa 5.000 Euro. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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