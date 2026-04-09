LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Offenbar nachdem er Alkohol konsumiert hatte, befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Ford gestern Mittag die August-Rudloff-Straße. Ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd)
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