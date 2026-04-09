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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht versichert

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz befuhr ein 33-Jähriger in den späten Stunden des gestrigen Abends die Lessingstraße. Zudem zeigte ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,8 Promille. Der 33-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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