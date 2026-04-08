Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Akribische Ermittlungsarbeit

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Infolge eines Diebstahles eines Lieferfahrzeuges sowie einer anschließenden Flucht mit ebendiesem Fahrzeug, kam es am 02. April zur Festnahme eines 37-Jährigen (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6249117). Durch akribische, umfangreiche und in enger Zusammenarbeit von Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau und der Kriminalpolizei Gotha durchgeführten polizeilichen Ermittlungen, konnte dem 37 Jahre alten Mann eine weitere Tathandlung zugeordnet werden. Er steht im Verdacht am 16. März ein Raubdelikt in einem Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße verübt zu haben (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6237256). Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

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