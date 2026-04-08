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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Fahrer mit über 2 Promille gestoppt

Gräfenroda, Ilm-Kreis (ots)

Am Vormittag des 08.04.2026 um 07:15 Uhr fuhr ein grauer Opel Corsa mit Gothaer Kennzeichen von der Ortslage Gräfenroda in Richtung Frankenhain, obwohl der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Mehrfach geriet der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr und kam zudem nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der Fahrer in Crawinkel durch Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau gestoppt wurde, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille. Zudem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieser muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Zeugen die Sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Vorfall geben können oder gar durch die Fahrweise des Täters gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 03677-6010 (Bezugsnummer 0086050/2026) zu melden (fh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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