Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Zu einer einseitigen Sperrung der Ruhlaer Straße kam es gestern Nachmittag infolge eines Verkehrsunfalles. Ein 60-jähriger Fahrer eines Nissan fuhr in Richtung Ruhla und verlor augenscheinlich aufgrund eines medizinischen Notfalles die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit mehreren Elementen eines Bauzaunes. Der 60-Jährige sowie sein 27-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (jd)

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