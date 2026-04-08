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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Ilmenau (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in den frühen Stunden des gestrigen Abends auf der Ortsverbindungstraße zwischen Heyda und Unterpörlitz. Eine 53-jährige Fahrerin eines Yamaha Motorrades befuhr die Straße im Rahmen einer Fahrschulausbildung. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Die 53-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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