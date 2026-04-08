LPI-GTH: Gewaltsam eingedrungen
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen drangen in der Zeit zwischen dem 04. April, 20.00 Uhr und gestern, 06.00 Uhr gewaltsam in einen Einkaufsmarkt in der Angelhäuser Straße ein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085742/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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