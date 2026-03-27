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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach Tempokontrollen im Kreisgebiet

Kreis Borken (ots)

In der vergangenen Woche hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken an mehreren Stellen im Kreisgebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei wurde unter anderem ein Fahrzeug auf der B70 in Vreden mit 141 bei erlaubten 70 km/h gemessen. Den Fahrer erwarten entsprechende Konsequenzen.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte an 10 Messstellen 11147 Fahrzeuge. Rund sechs Prozent der Verkehrsteilnehmenden überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Kontrollen führen zu 122 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 500 Verwarngeldern sowie 7 Fahrverboten. Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Südkreis - Außerorts mit 154 bei maximal erlaubten 100 km/h in Rhede auf der B67.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt weiterhin zu den Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Die Polizei wird ihre Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit fortsetzen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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