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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhütten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage im Bereich "Am Dornheimer Berg" drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. In der Zeit zwischen dem 02. April, 14.00 Uhr und gestern, 14.00 Uhr verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085560/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 08.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Rennrad entwendet

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein gesichertes Rennrad der Marke "Specialized" in den Farben Schwarz und Violett entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Fahrradständer vor einem Schwimmbad in der Straße "Wollmarkt". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich am 04. April, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085188/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte ...

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  • 07.04.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Graffiti

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Mittels schwarzer Sprühfarbe beschmierten ein oder mehrere Unbekannte die Fassaden zweier Häuser in der Straße der Einheit. Durch die circa sechs Meter und zwei Meter großen Graffiti entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 07.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0084917/2026) entgegen. (jd) ...

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  • 07.04.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Wildunfall

    Eisenach (ots) - Ein 36-jähriger Fahrer eines MAN Lkw befuhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages die B84 von Behringen in Richtung Eisenach als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wildtier. Dieses verendete an der Unfallstelle. Am Lkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

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