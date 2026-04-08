LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhütten
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
In mehrere Gartenlauben einer Kleingartenanlage im Bereich "Am Dornheimer Berg" drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam ein. In der Zeit zwischen dem 02. April, 14.00 Uhr und gestern, 14.00 Uhr verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Eurobereich. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085560/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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