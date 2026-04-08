LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhütten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein gesichertes Rennrad der Marke "Specialized" in den Farben Schwarz und Violett entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus einem Fahrradständer vor einem Schwimmbad in der Straße "Wollmarkt". Das Beutegut hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Tat ereignete sich am 04. April, in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0085188/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte ...

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