LPI-GTH: Wildunfall
Eisenach (ots)
Ein 36-jähriger Fahrer eines MAN Lkw befuhr in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages die B84 von Behringen in Richtung Eisenach als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wildtier. Dieses verendete an der Unfallstelle. Am Lkw entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)
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