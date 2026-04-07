Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Am 05. April, gegen 02.45 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Eisenach eine Verkehrskontrolle bei dem Fahrer eines BMW im Bereich Danksmarshausen durchzuführen. Der Fahrzeugführer beschleunigte den Pkw und flüchtete unter anderem über die Ortschaften Dippach, Heringen, Springen und Vitzerode. Im Bereich Vacha konnten die Beamten den BMW im Rahmen der Nacheile stoppen und den 21-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen, wurde der BMW sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die 19-jährige Beifahrerin befand sich möglicherweise aufgrund der rasanten Fahrweise des 21-Jährigen in einem Schockzustand und wurde medizinisch versorgt. Wieso sich der BMW-Fahrer der Kontrolle entziehen wollte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durchgeführte Vortests ergaben, dass seine Fahrtauglichkeit gegeben war und er im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. (jd)

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